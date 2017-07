Segundo juego final

San Lorenzo vapuleó a Regatas

Otra dura derrota de Regatas ante San Lorenzo. El remero cayó por casi 30 puntos: 103 a 76. Nuevamente no hubo equivalencias en el segundo juego de las finales de la Liga Nacional de Básquet.

Desde el minuto uno, los últimos campeones marcaron el ritmo y no tuvieron inconvenientes en vencer al debilitado conjunto correntino, que volvió a sentir en demasía las faltas de Paolo Quinteros (volvió a no jugar) y su base Sims, quien se encuentra de viaje de bodas.

El goleador y figura del partido fue Gabriel Deck (27 puntos). En Regatas se destacó Arengo (22). El lunes, el tercer juego en Corrientes.