Claudio Tapia, presidente de la AFA, junto al vice Daniel Angelici, se juntaron en el predio de la Asociación del Fútbol Argentino, en Ezeiza, para resolver la situación de Jorge Sampaoli y su alejamiento de la Selección, pero el entrenador se mostró confiado en revertir la situación y hasta planteó que la indemnización no sería un problema. Todo pasó a cuarto intermedio y mañana podría el DT ser confirmado en el Sub 20. El presidente y el vice de AFA le avisaron que para ellos el ciclo está cumplido, aunque el técnico manifestó su confianza para dar vuelta la taba de cara a la Copa América del año próximo, en Brasil. Además, adelantó que el tema económico no sería una traba para dar un paso al costado y eso fue recibido como un buen gesto de su parte. Entonces y como el cronograma de partidos da cierto margen -recién habrá dos amistosos en septiembre- la decisión se tomará en conjunto con el Comité Ejecutivo de AFA. Mientras tanto, ante la salida de Sebastián Beccacece, Sampaoli se perfila para entrenar al Sub 20, que se prepara para el Torneo de L´Alcudia.