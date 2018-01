Selección Argentina

Sampaoli le respondió a Tévez

La respuesta de Sampaoli a Tevez y otras frases sobre Messi, Higuaín y Romero. El entrenador dio su mirada luego que el “Apache” se postulara para ir al Mundial de Rusia. También habló sobre los minutos de descanso que sumará Messi y las chances de Higuaín para ser citado. Carlos Tevez advirtió que todavía sostiene su ilusión de dar el golpe y participar del Mundial de Rusia 2018. El mensaje para Jorge Sampaoli fue claro: “No me bajo de la pelea, quiero generarle dudas al técnico”. El entrenador de la selección argentina retornó de la gira que realizó por Europa y le contestó. “Nosotros tenemos un parámetro de evaluación de una cantidad de futbolistas con un grupo de informáticos que nos dan los minutos, pero también hay un grupo de gente que trabaja para saber sobre la actualidad de algunos jugadores que no están dentro de esa lista para saber si destacan”, explicó dejando en claro que el Apache no está en su nómina de candidatos a participar de la Copa del Mundo actualmente. “Si alguno se destaca, en este caso lo de Tevez, será analizado. Nadie desconoce la característica de Tevez. Todos los jugadores que estén destacando de cara a la confección de la lista serán observados”, explicó el técnico.