Jorge Sampaoli le dice adiós a la Selección Argentina en un desenlace anunciado pero no por eso menos desgastante. Anoche, terminó de arreglar los números con la AFA y su ciclo será historia. Los vaivenes se sucedieron después de la eliminación albiceleste del Mundial de Rusia a manos de Francia. Increíblemente según los usos y las costumbres históricas de la AFA, el Pelado aguantó dos semanas en el cargo tras el cimbronazo. Intentó quedarse, acató dirigir el Sub 20 en L’Alcudia y después dio marcha atrás. Claudio Tapia y Daniel Angelici querían echarlo, pero a veces también se mostraron dispuestos a darle una mínima oportunidad, apremiados por los 20 millones de dólares que le correspondían a una rescisión, reducidos a ocho luego de la salida voluntaria de varios integrantes del cuerpo técnico. En los últimos días, la situación se desgastó. Contrariado por el desaire de L’Alcudia, Tapia empezó con críticas públicas y confesó que hace tres días que no hablaba con el DT, para después partir de vacaciones. Todo, entonces, quedaba en manos de abogados. En horas de la tarde, Sampaoli se reunió con el suyo para pulir el número que pediría a cambio de su alejamiento: quedó en menos de dos millones. Al parecer, hubo coincidencia en Viamonte, prepararon los papeles y sólo resta la firma del entrenador para sellar el acuerdo.