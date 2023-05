Salud: Varios municipios correntinos con brote de dengue

Confirman brotes de dengue en varios municipios correntinos. Así informó el Ministerio de Salud de la Provincia. Los ministros de Salud Pública y de Coordinación, Ricardo Cardozo y Miguel Olivieri, encabezaron una reunión virtual ayer, junto a intendentes de distintas localidades, respecto a la situación actual por los casos de dengue en la provincia. El a través de la plataforma Zoom, estuvo dirigido a más de 60 municipios, representados por jefes comunales y secretarios de Salud municipal. A través de un informe pormenorizado de la Directora de Epidemiología, Angelina Bobadilla, presente en el lugar, se les comunicó a los mismos cómo se encuentra el brote de dengue en la provincia y así encarar estrategias de trabajo en conjunto con ellos. “La situación no es preocupante, estamos bien, la característica de este brote es que afectó a numerosas localidades, pero con muy pocos casos”, dio cuenta, en este contexto, el ministro Ricardo Cardozo, agregando que la baja temperatura ayuda a reducir los casos. “Pero tampoco esperemos que esa sea la solución definitiva, porque los huevos del mosquito pueden aguantar una temperatura de hasta 8°”, aclaró. Los casos activos actualmente son alrededor de 84, con un acumulado que ronda los 900. “Es una diferencia grande entre un número y otro, lo que lleva tranquilidad pero no podemos quedarnos de brazos cruzados”, añadió. Respecto a las fumigaciones masivas, el titular de Salud Pública sostuvo que estas “tienen poca importancia” debido a que “si uno fumiga a los siete días tenemos una nueva camada de mosquitos, y no podemos fumigar cada semana por cuestiones de saneamiento ambiental”. De todas formas, aclaró que se están fumigando los lugares con casos positivos por cuestiones de prevención. Lo esencial, dijo, sigue pasando por los cuidados en el hogar, como no tener recipientes con agua de lluvia estancada.