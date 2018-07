¿Se transfirió a la Nación?

Saldo millonario de Fondos

Salto Grande “sin invertir”

El de 17 de abril de 2018, Gustavo Valdés rubricaría el Decreto Nº 876 para una insólita modificación presupuestaria, luego que el Director de Administración y Recursos del Ministerio de Obras y Servicios Públicos informara la existencia de un saldo sin inversión por la suma $ 278.125.325,15 correspondiente a ingresos registrados en años anteriores en concepto del Fondo Especial de Salto Grande, incluidos como Recursos del Tesoro General de la Provincia con Afectación Específica. Por el volumen del dinero llama la atención que no haya sido derivado a inversiones como lo determina la ley de creación (año1998) de estos recursos surgidos de la venta del excedente energético de la hidroeléctrica situada en la frontera con Uruguay.

El último 24 de junio en su cuenta de Facebook, el ex diputado nacional y ex gobernador de Corrientes, Eduardo Galantini, también varias veces intendente de Monte Caseros publicaría que el pasado 18 de junio (2018) con la firma del jefe comunal de esa localidad Miguel Olivieri, la Provincia transfirió a la Nación, $160 millones de los fondos de Salto Grande.

De acuerdo a la información verificada en el S.I.I.F., el saldo de los $278 millones existía, pero que por Decreto 876 se incorporaron al presupuesto general de la provincia. La maniobra financiera debió comunicarse al Poder Legislativo. ¿Los $160 millones cedidos a la nación integraban el millonario saldo sin inversión? ¿Por qué se transfirió un beneficio de la provincia que tiene destino obras públicas?