Salarios docentes

La negociación se dilató hasta el viernes

En el Ministerio de Educación, se concretó la primera reunión entre gremios docentes y autoridades de Hacienda y de la cartera anfitriona, comenzando la discusión salarial antes del inicio de clases. Participaron la ministra Susana Benítez; Marcelo Rivas Piasentini; y los referentes del gremialismo docente correntino, determinándose un cuarto intermedio hasta el viernes. Se repite la modalidad de la negociación: el subsecretario Piasentini, junto a su par de Educación; se encargaron de comenzar las negociaciones realizando evaluaciones con los datos del SISPER. Se sumarán a las reuniones los ministros Enrique Vaz Torres y Susana Benítez.

POSTURA GREMIALISTA

Fernando Ramírez del SUTECO, confirmó que “hay una propuesta del gobierno provincial por la recuperación”, aclarando que “Nación no financiará los salarios de docentes correntinos, la recuperación del salario básico, no aumentar el plus, no poner dos salarios, sincerar; queremos que el salario parta de un básico, que sea uno, donde queremos que Nación financie el salario docente”, afirmando que “nos parece importante esta primera reunión, el ministerio y educadores estamos recuperando un espacio”. SUTECO planteó incremento del 40% al Básico Docente; mejora del 25% al Salario de Bolsillo; cláusula gatillo como aplican otras provincias; actualizar el Nomenclador Docente; concursos y titularizaciones para generar estabilidad laboral.

Próxima cita

El viernes a las 10:00 se reanudará la reunión después del cuarto intermedio. José Gea de ACDP, publicó que “queremos seguir recuperando el salario básico, tener sustento, con números que nos dará la provincia para empezar a discutir el salario”; donde “vamos a discutir salario básico que se vea reflejado en el recibo de sueldo, fondo compensador provincial y nacional”, sostuvo. Con respecto a un encuentro de los referentes gremiales, “nos tenemos que reunir para trabajar en esta parte salarial”, cerró Gea.