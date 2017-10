Obediencia debida

El juez compadrón que será

premiado por sus servicios

Ya no esconde su dependencia al poder de turno. Tampoco tiene ganas de hacerlo. Cumplió con su deber, y ahora tendrá su premio, un lugar en la justicia federal. En un fuero, donde seguramente Ricardo Colombi, su jefe político, posiblemente lo necesite. Gustavo Sánchez Mariño, el hombre que hizo votar a los muertos el último 4 de junio en las elecciones municipales, ahora el 8 de octubre se le escaparon más de 30.000 votos. El polémico camarista, que solo atendió las posturas del radicalismo en el recuento de votos, no dejó espacios para ningún reclamo de la oposición. Prohibió que se habrá las urnas, solamente autorizó la apertura de dos de Ituzaingó, justamente para que el oficialismo se alce con el diputado 15.

El sábado cuando al Frente Juntos Podemos Más (JPM) se le entregó el soporte técnico con el resultado del escrutinio definitivo, alrededor de las 16:30, le dio un lapso no más allá de las 18:00 para que chequee las 2407 planillas (total de urnas) y expresar algún reclamo si lo tenía. Claro que los representantes de JPM, no tuvieron tiempo material de hacerlo. En realidad, nadie en una hora y media puede revisar y analizar lo que al mismo Centro de Cómputos le costó varios días. Como si fuera poco, unos minutos más tarde mandó a retirar las boletas y las urnas, que fueron donadas una institución como papel de desecho. Las pruebas más contundentes para resolver si alguien metió la mano en las elecciones provinciales, ya fueron convertidas en desecho y van camino al reciclaje (ver nota aparte). Simplemente marche preso.

En más de una vez, este juez con pinta de compadrón se quejó y hasta reprochó los pedidos de nulidad del arco opositor ante las tamañas irregularidades advertidas a lo largo del escrutinio. Sánchez Mariño, quien en algunos meses posiblemente se convertirá en vocal de la Cámara Federal de Apelaciones con asiento en Resistencia, terminó obedeciendo las órdenes, cumpliendo aunque desprolijamente cada uno los pedidos de ECO-Cambiemos, quien amañadamente se quedó una vez más con la gobernación de Corrientes.

Se declaró válido el comicio

“Ayer (por el domingo) se interpuso un recurso de Nulidad, sí bien no tenemos plazo para resolverla, seguramente mañana será contestada”, dijo el juez Sánchez Mariño en declaraciones a radio Sudamericana.

“El comicio transcurrió tranquilamente, con total normalidad, una vez que se terminaron de hacer los cómputos de toda la provincia, convocamos a los partidos políticos, estuvieron todos presentes. Inclusive a los presentantes de la nulidad se les pregunto si tenían alguna objeción que hacer, pidieron un poco de tiempo y presentaron una objeción, pero no había un agravio concretó”, detalló Sánchez Mariño para puntualizar que “no había un error concreto por lo tanto se declaró valido el comicio, y van a ser proclamados los ganadores a la brevedad”.

Asimismo advirtió además que “los votos escrutados en la Legislatura ya fueron retirados en su totalidad por las fuerzas de seguridad”. Estos son donados a la Cooperativa Fortaleza que recicla los cartones de las urnas y los papeles para su beneficio.