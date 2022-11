Ruralistas correntinos: “Nación no aporta nada a la mejoría del campo”

“Nación no aporta nada a la mejoría del campo” fueron los reclamos de los ruralistas correntinos. El malestar se debe a la falta de políticas que ayudan al sector a superar la sequía, la falta de insumos y la escasez de crédito. El presidente reelecto de la Asociación de Sociedades Rurales de Corrientes, Pablo Sánchez, se refirió a la complicada situación que atraviesa el campo correntino debido a las sequías, incendios y las decisiones del Gobierno nacional. “El miércoles pasado en la ciudad de Mercedes, hubo una asamblea donde tengo el honor de continuar con la presidencia. Esta es la continuación de un proceso y de las ideas en común de la zona rural de Corrientes. Estarían representados prácticamente todos los puntos cardinales de la provincia, buscamos generar un grupo de trabajo lo más amplio posible. Todas las comisiones rurales están trabajando y participando activamente”, dijo en diálogo con la radio Bella Vista. Así también se dio la oportunidad de apuntar contra el Gobierno nacional, por las decisiones sobre el sector agrícola de la provincia de Corrientes. “Seguimos siendo críticos de las medidas del Gobierno nacional que nada aportan a la mejoría del sistema. “Es justamente el campo el que genera el ingreso de divisas, por eso serán tiempos complejos los que se vienen. Si al campo no le va bien, es como que a todos no les irá bien. Eso habla de la importancia que tiene el sector productivo en general. Como viene la cosa, no pinta muy bien”, señaló Sánchez. “Estamos muy alertas y preocupados por cómo ir amortiguando los efectos de la sequía que se extienden. Los productores saben con el déficit con el que nos encontramos o la falta de pastos. En fin, cada localidad tiene su particularidad; pero todos los sectores están afectados”, manifestó el dirigente en la entrevista radial.