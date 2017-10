Desafuero de De Vido

Rubín salió a justificar su

voto. Nunca pensó en Aguad

“Los fueros no son para obstaculizar la acción de la Justicia”, justificó Carlos Rubín su votó como diputado justicialista a favor del desafuero de Julio De Vido, quien posteriormente quedó detenido.

El dato: Carlos Rubín asumió como legislador nacional en diciembre de 2013, momentos en que Oscar Aguad tenía confirmado su procesamiento por administración fraudulenta (igual causa de De Vido) por el llamado robo del milenio de 60 millones de dólares. El curuzucuateño, quien tenía a su padre como presidente de la Corte provincial, jamás se interesó por la causa Aguad, y menos intentar pedir su desafuero. El ahora ministro de Mauricio Macri si tenía poderes políticos para entorpecer su causa (razón para el desafuero de De Vido), ya que integraba como diputado nacional nada más y nada menos, que el Consejo de la Magistratura, responsable en remover y designar a los jueces federales.

“Fue la postura que ya tuve el año pasado para levantarle los fueros para el allanamiento”, recordó Rubín, quien el próximo 10 de diciembre culmina su mandato luego de estar aferrado a la función pública por 20 años.

Sobre las posturas de los otros dos diputados del FpV, Pitín Ruíz Aragón y Araceli Ferreyra, quienes no estuvieron en el debate, Rubín indicó que “yo no las comparto, nos separamos del kirchnerismo hace años, consideramos que fue errada la estrategia de campaña, creemos que hay que reconstruir el justicialismo para recuperar la confianza de la sociedad” manifestó.

¿El PJ unificado?

Sobre la idea de recomponer al PJ correntino, Rubín aseguró que “está en una unidad importante, fuimos unificados, salvo algunas excepciones, estamos totalmente de acuerdo, hay discrepancias en las cuestiones nacionales. Si hay un debate interno después de la peor derrota que tuvimos en Argentina” consideró el legislador nacional. En realidad la peor derrota electoral del justicialismo la sufrió a manos de Raúl Alfonsín.