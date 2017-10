La pata peronista

Rogelio duro con Gustavo Canteros

“Los peronistas votan por peronistas”, aseguró Rogelio Benítez, candidato a diputado de la provincia por una de las colectoras de Junto Podemos Más, que postula a Camau Espínola como gobernador de Corrientes. “Hablan de la pata peronista en ECO, eso es una mentira, como también que Gustavo Canteros es peronista”, aseveró Benítez para enfatizar que “Canteros era del MID, Galantini lo trajo al justicialismo en el 2003 cuando Canteros llegó a la diputación nacional con los votos de Navajas Artaza, ex gobernador de facto”. “El vicegobernador es muy astuto, en la revuelta del 99’ se amañó con ir al frente de las marchas buscando ser la cara visible de la protesta, con esa estrategia fue diputado provincial”, explicó el dirigente peronista para aseverar que “después de eso fue diputado nacional y se metió en el bloque kirchnerista, donde hizo buenos negocios, ahora resulta que critica duramente a la ex presidenta”. “Canteros nunca podrá explicar como de la noche a la mañana apareció como propietario de dos hoteles en la ciudad, inclusive dicen que tiene otro en el interior del país, sumado a que es dueño de extensiones de campo, uno de ellos en Itatí”, detalló Rogelio Benítez para recordar que “en el 2009 compró a su nombre en un remate, una costosísima propiedad en el barrio Cambá Cuá, siendo un simple legislador”. “La gente debe saber a quién vota, quien es quien en Corrientes, y quienes eran antes de llegar al poder, como Canteros un simple gremialista de un sindicato pequeño como AMET, terminó siendo un empresario con millones invertidos”, relató el candidato de Es Posible, sentenciando que Canteros jamás podrá desmentir sus aseveraciones.

“Yo Rogelio Benítez, vivo en la misma casa de siempre, me cuesta sobrevivir con mis esposas y mis hijos, los correntinos deben saber elegir, deben saber a quién votan el domingo, o a quienes le siguen facilitando ser ricos, mientras 40% de los correntinos son pobres”, culminó.