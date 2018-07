Rogelio Benítez se

despegó del ritual

Uno de los exponentes locales de la religión umbanda, Rogelio Benítez, se despegó completamente del hecho frente a la Merced, asegurando que “el consejo repudia estos actos porque para nosotros es una falta de respeto”. “Hay que respetar para ser respetado”, sostuvo enojado por la situación. “Este grupo está ajeno a las indicaciones que se dio en su momento; hemos acordado hace mucho tiempo con el Obispo de Corrientes que no haríamos ninguno de estos tipos de tributos”.

Benítez explicó que se trata de rituales de iniciación. Con ello se rinde tributo a un lugar sagrado y de culto a donde se rigen a Dios. “El lugar sagrado puede ser cualquier templo y el tributo son monedas, pero hemos acordado no hacerlo por respeto”. La cuestión, “pasa porque no hay del todo un conocimiento sobre el afro umbandismo y da algo de temor a la gente que ignora y no conoce”, añadió.

El Pai Rogelio aseguró que desde el Consejo de Mayores de la Religión Afro-Umbanda de Corrientes, repudian estos actos y aseguran que “para nosotros es una falta de respeto”. Hasta el momento, “los datos que tenemos es que son sectores que vienen de Santa Fe y están iniciando a distintas personas en el barrio Molina Punta”. Son grupos aislados, “nosotros estamos totalmente consolidados y fuertes”, aclaró finalmente.