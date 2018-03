Carl Lewis santaluceño

Roberto Miño, salto preciso

Más allá de su baja estatura, Roberto Miño, el senador “prorrogado”, realizó un salto de longitud, casi preciso, que hicieron rememorar al legendario Carl Lewis. Horas antes anunció su abandono del bloque justicialista, y ayer fue elegido vicepresidente 2º de la cámara alta. Su figura quedó tan descolocada, que ni siquiera sorprendió su actitud. El santaluceño, a quien la UCR le birló la intendencia de su pueblo en el recuento de votos en 2009, terminó por esas paradojas del destino, impulsado por el bloque oficialista.

“Muchos intendentes me pidieron que sea el nexo con el Gobierno”, dijo Miño en declaraciones a la prensa radial como para justificar su alejamiento de la bancada peronista, aunque no pocos saben que a su estrategia, la diseña Rubén Tomás Pruyas, quien después de más de dos décadas dejo de beber de la batea del Estado.

Roberto Miño volvió a aseverar que su acompañamiento a la aprobación del Presupuesto (y toma millonaria de créditos) fue determinante en la “ruptura” con sus compañeros de bloque. “No podemos oponernos por oponernos; nos hemos equivocado en los últimos tiempos de tener las puertas cerradas en el diálogo con el gobierno”, fue el argumento de Miño, el viejo y desgastado justificativo de los saltimbanquis del PJ, que en los últimos tiempos, la principal cantera de estos habilidosos saltarines, proviene del mosaico interno de los llamados Renovadores. Sobre su decisión de alejarse del bloque justicialista el legislador pejotista indicó que “lo decidí hace unos días y se los comuniqué al bloque. Eso no quiere decir que no voy a apoyar las políticas que hemos impulsado y la ideología que siempre he tenido”. Su canción de cabecera, Sobreviviendo de Víctor Heredia.