Cuenta por qué dejó de ser el manager de la selección. “Pusieron en duda mi palabra y eso no lo podía tolerar”, dijo el ex defensor, desencantado de la elección de Úbeda en el Sub 20; “Quedé en medio de un gran manoseo y me fui”, revela. “Solo ellos sabrán por qué lo hicieron”, apunta Ayala al Comité de Regularización de la AFA. Cuando en Milanello se escuchaba el ronronear de las aspas del helicóptero, todos sabían quién llegaba. El patrón, Silvio Berlusconi estaba a punto de aterrizar. Muchas veces era cerca del mediodía porque le encantaba disfrutar de la sobremesa. Entonces, Maldini, Costacurta, Donadoni, Boban, Weah, Gattuso, Shevchenko y Bierhoff hacían lugar. En ese plantel estaba Roberto Ayala, que conserva el trato con la mayoría de ellos. Especialmente con el alemán Bierhoff, secretario técnico de la Mannschaft campeona del mundo. “Siempre me cuenta que ellos vinieron a principios de la década pasada a la Argentina a ver cómo trabajaban las selecciones juveniles, querían tomar ideas para la refundación que planeaban del fútbol alemán. Dábamos ejemplo al mundo en la época de Pekerman”, cuenta Ayala, que se quedó con las ganas de reunirse con Bierhoff como pares. “Ya teníamos un encuentro acordado, pero él lleva más de una década como manager y lo mío apenas duró unos días…” Ayala rompe el silencio. El 10 de octubre del año pasado, Armando Pérez hizo el anuncio. Duró dos días.