Roban ventiladores y herramientas de jardinería y carpintería

Delincuentes robaron a una escuela especial de adaptación en Corrientes. El robo ocurrio

durante la madrugada, cuando ladrones ingresaron a la Escuela Taller de Adaptación y Capacitación Laboral N° 1 ” Harold A Fores” ubicada en el barrio Serantes. Se robaron ventiladores industriales y herramientas varias de los talleres de huerta, jardinería y carpintería. El profesor Manuel Oscar Rodríguez, Director de la Escuela Técnica N°1 Harold Fores, precisó: “durante la madrugada de hoy la empresa con la que tenemos las alarmas me llamó y me dijo que se activó un sector vigilado de la escuela. De acuerdo a sus datos fue cerca de las 3 am. Acudimos a la escuela y con policías de la Comisaria 21, y vimos que violentaron una ventana de los talleres de carpintería”. “Ahí se guardan las herramientas de los talleres de carpintería, huerta, y herrería”, precisó el docente a Radio Dos. Teníamos cuatro ventiladores, llevaron tres y quedó uno desarmado, intentaron abrir un depósito, pero no pudieron, porque se activó la alarma. De varios armarios sacaron herramientas y artefactos”. Al mismo tiempo, el director del establecimiento, indicó: “la semana pasada nos robaron un cableado que alimentaba la bomba de agua de jardinería y huerta”.