“No se trata de tener o no paciencia… se trata de hacer lo que dice la Ley. La palabra es automáticamente… no dice con paciencia, sin apuro”, le contestó el intendente capitalino, Fabián Ríos, al ministro Enrique Vaz Torres, quien retiene fondos coparticipables de ANSES a las comunas, a las que le pidió paciencia para recibir esos recursos.

“Ruego que no termine en la Justicia. La política puede resolverlo con sensatez. No tengo ninguna gana de andar peregrinando por el STJ. El tema de la recuperación del 15% de los fondos de coparticipación puede tener opiniones encontradas y yo la tengo, en virtud de cómo funcionará el sistema en conjunto. Ahora, cuando se retenía se hacía eso porque había una ley. Hoy el sistema cambió por una ley firmada por todos los gobernadores inclusive Colombi. Entonces hay que cumplir y no dar sugerencias de sabio oriental. Hay que cumplir con las reglas y listo”, aseveró Ríos.

Ante la posibilidad de incurrir en una figura penal al retener fondos indebidamente la provincia, el Jefe comunal indicó que “si dice la ley y el funcionario no cumple estamos en una figura delictiva, pero insisto en que quiero resolver esto en la política. Y como se resuelve?: transfiriendo los fondos. Son montos exiguos con la inflación que tenemos, y no da para una discusión”.