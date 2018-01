Promesa incumplida

Ricardo quería la EBY pero no le dieron

La Dirección Ejecutiva de la Entidad Binacional de Yacireta (EBY), que recayó una vez más en un hombre de Misiones, le fue prometida por el gobierno nacional a Ricardo Colombi pocos meses atrás, tras el resonante triunfo electoral de ECO-Cambiemos en Corrientes. Pero nación no cumplió. Los compromisos partidarios de Mauricio Macri con Humberto Schiavoni y el PRO, hicieron naufragar una vez más la posibilidad que un correntino conduzca el organismo bilateral. Si bien Schiavoni tiene buenas migas con Colombi, prefirió que su sucesor sea un comprovinciano suyo.

Macri finalmente designó a Martín Goerling Lara como director Ejecutivo de la EBY, ante la asunción de Schiavoni como senador de la nación.

El ahora senador de la provincia había confesado a su entorno que no le disgustaba el cargo, el que alguna vez supo zamarrearlo cuando era ocupado por Oscar Thomas. Tuvo fuertes enfrentamientos con el kirchnerista, tanto que aventuró entre sus allegados que algún día iba a controlar la emblemática EBY. No para pocos, un acceso del ex mandatario a ese órgano binacional, se mostraba con cierta rareza, pero algunos problemas de salud que acarrea el mercedeño, acentuaban como una buena idea desarrollar tareas de funcionario nacional, más tranquilas, con excelente salario (aunque dinero no necesita) y sin tanto contubernio político como los que vivió en los últimos 16 años. Una especie de retirada elegante por un corto tiempo.

Algunas versiones indican que hasta miró el corrimiento de lista, y no le pareció muy agradable que su banca recaiga en el esquínense Humberto Bianchi, quien fue un intendente de no mucha fidelidad. Por ahí se trancó la cosa dicen las malas lenguas. Otros piensan que Colombi será elegido vicepresidente 1º del Senado ubicado estratégicamente en la sucesión de mando por si las moscas, aunque su ahora inconveniente visual no le daría chances de subirse al estrado y conducir la sesión, ante alguna ausencia del vicegobernador. Todos esperan olfatear si este año habrá o no reforma de la Constitución Provincial, buscando acomodar los mandatos locales con los de la nación a partir de 2019. Los más fervientes ricardistas, aseguran que esto ocurrirá, mientras que desde el ejido del gobernador Gustavo Valdés afirman que el ituzaingueño cumplirá con su administración gubernamental hasta diciembre de 2021.