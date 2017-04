La furia del Mono

Acorralado entre “sopapos”

Ricardo esconde al candidato

El peor momento de Ricardo Colombi de sus últimos 8 años de gobierno. Hay mucha desconfianza con escenas de pugilato en las altas cumbres del poder. Ásperas situaciones que ya se hacen difíciles de ocultar entre propios y extraños. La prensa adicta trata de mirar para otro lado, aunque ya no puede tapar el sol con las manos.

El fuerte encontronazo boxístico con Carlos Mono Vignolo horas antes del lanzamiento de la campaña electoral de Eduardo Tassano-Emilio Lanari, en el despacho oficial, advierten que las cosas no están nada bien para el mercedeño. Las entrañas del gobierno que comanda por tercer periodo, vibran, y no precisamente de alegría.

En aquella jornada de vigor proselitista, Colombi le confió tanto a Vignolo como a Sergio Moisés Checho Flinta, quienes se encontraban juntos a metros del sillón de Ferré, que esa noche anunciaría en el Club de Regatas la fórmula que encabezaría el frente gubernamental: Eduardo Peteco Vischi-Pedro Perucho Cassani. Los ojos de los presentes en el íntimo cónclave se comenzaron a cristalizar de furia. Checho Flinta le espetó a Colombi que lo anuncie “así te dejas de j… ya con eso”, aunque le advirtió que Vischi iría a traicionarlo al igual que en su momento lo hizo Arturo Colombi (su primo). Pero Vignolo conocido por su fuerte temperamento de tiempos en que jugaba al basquetbol tragó saliva, para inmediatamente recriminarlo con violencia a que siete días atrás le “había dicho otra cosa”. Supuestamente el compromiso era Flinta candidato (y no Gustavo Valdés como la segunda opción). Seguidamente el actual ministro secretario de la gobernación le recordó con crudeza que “(Colombi) volvió a ser gobernador gracias a la caja del municipio capitalino (Vignolo fue intendente)”. El pase de facturas molestó al primer mandatario, quien quiso embestir pero que de contra se comió un par de manos, y dice que hasta hubo patadas. Flinta terció retirándolo del lugar a un irascible Vignolo, quien también recriminó al legislador radical por no exigir el compromiso asumido por el jefe del Ejecutivo Provincial de ponerlo como su sucesor. Checho por poco no sufrió la arremetida del ex intendente capitalino, quien según cuentan, al otro día del violento episodio no se enfrió, y volvió a increparlo a Colombi a cumplir con su palabra. Algunos dicen que las aguas se calmaron un poco, luego que el mercedeño lo llevó de gira a Flinta por Uruguay para explicarle la agobiante presión que sufre del gobierno nacional, que obliga a que Vischi, sea ungido como el principal postulante de la Alianza ECO-Cambiemos.

El tironeo debilita al exitoso frente gobernante que en las últimas horas tuvo que acudir al partido judicial, uno de sus máximos aliados, para que voltee con un fallo el voto con Boleta Única Electrónica (BUE). Con la BUE se iba a sufragar en los comicios municipales, sistema que paradójicamente impulsa también el macrismo a nivel nacional. El temor a perder por paliza el próximo 4 de junio, obligó a una nueva chicana judicial que dejó una vez a la justicia local, como dependiente del poder político del radicalismo.