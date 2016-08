Tras el fracaso de la reforma de la letra constitucional con la idea de incluir una cláusula transitoria que habilite su re-reelección en el sillón de Ferré, Ricardo Colombi tendría como un plan B, regresar al senado de la provincia donde ya estuvo en el 2007 hasta el 2009 cuando volvió a la primera magistratura de Corrientes. Desde la cámara alta, donde asistió a muy pocas sesiones volvería a impulsar una candidatura más a la gobernación en el 2021, siempre que el cuerpo y el trajinar político así lo permitan. Su retorno a la actividad legislativa sería una cábala de las tantas que práctica. La estrategia de compulsar por el municipio de Mercedes también está en la carpeta del mandatario correntino, esa posibilidad dependerá mucho de la triquiñuela judicial que impediría a que Víctor Cemborain que compulse por su reelección. Sobre el robusto jefe comunal mercedeño pesa una condena aun no firme por haberle pegado una trompada al otrora intendente de esa localidad, Jorge Molina. Actualmente Cemborain tiene una extremada ventaja sobre Colombi en el pueblo natal de ambos. Asimismo en últimas declaraciones el titular del Poder Ejecutivo, no descartó del todo la promocionada reforma, algún As, aunque marcado de tantas orejeadas, le quedaría en la manga.

8 DE SEPTIEMBRE

El Senado Provincial sesionará en Bella Vista

El Senado confirmó la continuación de las sesiones itinerantes, la próxima tendrá lugar en Bella Vista el jueves 8 de septiembre.

La Cámara alta otorgó media sanción al proyecto que establece el “Protocolo de actuación en el ámbito escolar para la detección de situaciones de maltrato infantil”, para su implementación por parte de las instituciones educativas públicas y privadas. Asimismo se aprobó la iniciativa por la que se prohíbe a las empresas prestadoras de servicios públicos domiciliarios de efectuar cortes de suministro de energía eléctrica y agua potable durante los días inhábiles y el día inmediato anterior a ellos. Ambos proyectos fueron presentados de la la justicialista María Inés Fagetti.

Se le dio media sanción al proyecto de Ley presentado por la radical Graciela Raquel Rodríguez por el que se prohíbe carteles en playas de estacionamientos que deslinde responsabilidad de la empresa o comercio.

INVERSIÓN MILLONARIA

Corrientes se encamina a tener una fábrica de celulosa y papel

La provincia de Corrientes se encamina a tener una fábrica de celulosa y papel en Ituzaingó, según se desprende de la prensa misionera. La inversión rondaría los 1.000 millones de dólares.

La polémica se desataría en breve con los núcleos ecologistas, si se advierte el antecedente ocurrido en Entre Ríos con la pastera Botnia, instalada en el Uruguay.

Días atrás Los empresarios y técnicos Mario Plotz, Ralf Frank y Gustavo Cetrángolo, nucleados en la firma “Agroforestal Oberá”, junto con los especialistas Rafael Correa, Alejandro Taylos y David Powslom -de la consultora finlandsea Pöyry- recorrieron Misiones y Corrientes, se entrevistaron con gobernadores de ambas provincias, con madereros y asociaciones forestales locales. En Buenos Aires en tanto, fueron recibidos por el ministro de Industria de la Nación, Ricardo Negri.

La idea de los inversores es comenzar a la brevedad trabajos para la ejecución de una fábrica papelero-celulósica en Ituzaingó, aprovechando las excelentes condiciones edafológicas y climáticas del NEA, de recursos disponibles como la mayor concentración de bosques implantados en esta región. Además, se prevé instalar una usina alimentada por desechos de madera (biomasa), que generará suficiente energía para alimentar a la nueva planta, la que tiene acceso por diversos caminos pavimentados y se halla a orillas del río Paraná, una vía de transporte absolutamente apta, actualmente desaprovechada. El dato: desde hace 40 años el sector celulósico-papelero no se renueva en el país. La última industria que entró en operaciones fue Alto Paraná, ubicada en Puerto Esperanza, Misiones, en enero de 1983, bajo el último gobierno de la dictadura militar. MisionesCuatro.com.

MENOR PRESIÓN TRIBUTARIA

La elección de Corrientes, según allegados al moderno proyecto, consultados por la web Misiones Cuatro, se determinó ante la menor presión tributaria a la que rige en Misiones, incluyendo ingresos brutos a la importación y exportación. Cuando se ponga en marcha la planta, brindará empleo directo a 300 personas e indirectos a más de 2.000. Tampoco existen aduanas interiores que entorpecen el tránsito de mercaderías y el abastecimiento de insumos básicos.

COMUNAS BAJO LA LUPA

Mayor exigencia en rendición de Aportes No Reintegrables

El Tribunal de Cuentas fijó nuevos criterios para optimizar el control de los gastos por parte de las comunas de los “Aportes No Reintegrables” otorgados por el Gobierno provincial, ante el considerable crecimiento de estos auxilios de las finanzas municipales, o para algunos gastos específicos.

Ahora el órgano fiscalizador modificó la normativa que regula las rendiciones de cuentas comunales estableciendo nuevas exigencias y plazos. Se dispuso que las Municipalidades que reciban Aportes No Reintegrables como apoyos financieros, otorgados por el Gobierno de la Provincia, deberán presentar sus rendiciones dentro del plazo de 30 (treinta) días contados desde la recepción de los fondos.

Además se fijaron requisitos de acuerdo a si se trata de Aportes No Reintegrables “con afectación específica” o de Aportes No Reintegrables “sin afectación específica”. De comprobarse la falta de Rendición de Cuentas en el plazo dispuesto se procederá a intimar al Intendente Municipal otorgándole un plazo de 10 (diez) días para la presentación de la documentación pertinente, pudiéndose ampliar o prorrogar por un término igual. Mientras no se cumplimenten este requisito, el Tribunal aconsejará no se realicen entregas posteriores de fondos en concepto de Aportes No Reintegrables hasta tanto se cumplimente con la obligación de rendirlas.