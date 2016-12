El ímpetu demagógico y chabacano de Ricardo Colombi, terminó en un requerimiento de intervención a la provincia y de imputación al propio mandatario correntino por encubrimiento y secuestro, acusado de inmiscuirse para frenar un megaoperativo antidrogas, cuando la policía de Santa Fe daba caza a uno de los narcotraficantes más buscados y peligrosos de la región. Sin conocer demasiado, o casi nada de los procedimientos contra el tráfico de estupefacientes, Colombi ofuscado por la actitud de las fuerzas santafesinas, que levantó a 16 personas de la tradicional costanera de Corrientes llevándolas hasta Goya para que oficien de testigos, ordenó la detención del Jefe del Operativo, tras llamar telefónicamente a un juez de instrucción y a dos fiscales de la justicia local. La terna judicial, aunque en principio negó desconocimiento de lo que estaba sucediendo, sabía de las actuaciones ordenadas por el fuero federal. La maniobra dejaría en evidencia la total dependencia de jueces e integrantes del ministerio público del poder político correntino. Medios de prensa vinculados al gobierno radical, danzaron al compás de la estrategia comunicacional, aquella de mostrar a un Ricardo Colombi preocupado por sus ciudadanos, sobretodo de muchachos que “injustamente” se vieron obligados a testimoniar en un operativo que paradójicamente, buscaba desbaratar una banda de narcotraficantes, responsable del mayor flagelo de los jóvenes: la droga.

Horas atrás el presidente de la Asociación Antidrogas de la República Argentina, Claudio Izaguirre, salió a pedir al Gobierno Nacional la intervención de la Provincia de Corrientes y el procesamiento por los delitos de encubrimiento y secuestro en los que incurrió el Gobernador Ricardo Colombi. “La intrusión cómplice del gobernador Colombi, que frustró una intervención judicial y la detención de conocidos narcotraficantes que viven en Goya, Corrientes, llama la atención y preocupa a quienes luchamos contra las drogas”, dijo Izaguirre.

La historia también ocultaría datos relevantes. Esos que no se exponen para que la tarea antinarcóticos resulte positiva. El jueves la fiscal federal de Reconquista, Viviana Campaña, aseveró que “sabíamos que tenían cierta protección de la Policía de Goya”. Advirtió además que “evidentemente había cierta convivencia” con las bandas de narcotraficantes que operaban en la zona. Apuntan al titular de una de las Comisarías de esa localidad. El Jefe de la Unidad Regional II (Goya) está excedido en años de trabajo y edad para jubilarse. Continúa en el cargo por pedido del Poder Ejecutivo (Corrientes). Asimismo argumentos para sospechar sobran. En el 2015 la gendarmería se tiroteó con un móvil de la policía de Corrientes cuando perseguían narcotraficantes en una ruta de la costa del Paraná. El confuso episodio fue herméticamente silenciado. Meses después un importante cargamento de droga fue encontrado en el interior de una camioneta que estaba estacionada en una casa quinta de la villa turística de Paso de la Patria. La propiedad del vehículo y la comercialización involucraba a oficiales de medio rango y hasta un jefe de Unidad de las fuerzas correntinas.

Para Izaguirre, Colombi no solo impidió los allanamientos, sino que además secuestró y mantuvo en cautiverio al encargado del operativo antidrogas José Moyano, jefe de Drogas Peligrosas de Santa Fe, quien actuaba bajo las ordenes directas del Juez Federal, Aldo Alurralde, quien desde Reconquista venía investigando la actividad de un grupo narco que proveía de drogas al norte de la Provincia de Santa Fe.

“Puso en pie de combate a la Policía de Corrientes, quienes obligados por su orden rodearon y encañonaron a los efectivos santafesinos”, acusó Izaguirre.

“Sé que algunos medios nacionales están tergiversando todo. Me importa un carajo (sic) lo que digan los medios nacionales porque esta cuestión no tiene justificativo”, apuntaría horas después el gobernador Ricardo Colombi de suscitado lo que se entendería como un conflicto interprovincial, ahora con pedido de intervención federal a Corrientes. Alguien aprovechó la inusual situación en la antesala de una nueva campaña electoral, sin medir que la vuelta de rosca, terminó falseando la tuerca.