El Ministro de Salud Pública de Corrientes, Ricardo Cardozo, manifestó que no hay reuniones planificadas con ASPROSAC por el momento, mientras sigan las medidas de fuerza, sobre todo en el Hospital Vidal. Cardozo sostuvo que en estas condiciones no puede recibirlos. “La política salarial la maneja el gobernador, yo no soy quien decide esto, es el gobernador el que según la realidad financiera toma decisiones”, expuso el jefe de la cartera sanitaria ante los reclamos salariales de los profesionales de la salud.

“Por ahora no hay posibilidad de reunirnos; veremos como sigue la situación, en tanto y en cuento sigan con las medidas no podemos recibirlos, no hay reunión planificada”, insistió Cardozo.