El titular de la Corte Provincial, Guillermo Horacio Semhan, mantuvo un encuentro con Flavio Goldvaser, secretario de Programas Sociales de la Mutual Judía, entidad que implementará en forma local el programa “Aprendiendo en Casa – HIPPY”, junto a la ONG Corrientes por los Niños. Semhan recibió la visita protocolar de Goldvaser, quien en representación de la AMIA, estuvo en nuestra ciudad para presentar en el Barrio Seminario el Programa “Aprendiendo en Casa – HIPPY” (siglas en inglés Home Instruction Programe for Parents of Preschool and Youngsters). También estuvieron el ministro Alejandro Chain y Verónica García Torrent, a cargo de la ONG Corrientes por los Niños. “Aprendiendo en Casa” tiene como objetivos el mejoramiento de los resultados escolares de niños de hogares en situaciones vulnerables, fortalecer el vínculo padres-hijos y el rol de los padres como educadores. Fue creado en Israel en 1969 por el Instituto de Investigación para la Innovación en Educación de la Universidad Hebrea de Jerusalem y, desde entonces, fue replicado en varios países con excelentes resultados; y desde el año 2011 en tres villas de emergencia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.