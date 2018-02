Con San Lorenzo

Regatas busca la Súper Copa

El plantel de Regatas Corrientes viajó a Capital Federal para disputar la primera Súper Copa, donde se medirá este miércoles con San Lorenzo. No viajó Chevon Troutman lesionado. Está en duda Fernando Martina, mientras se esperan las evoluciones de Santiago Vidal y Fabián Ramírez Barrios. En medio de una enfermería, Regatas viajó a Capital Federal, donde este miércoles se medirá con San Lorenzo de Almagro, por la inédita Súper Copa de la Asociación de Clubes (AdC). Troutman se lesionó en el primer cuarto, apenas jugó 8 minutos, del encuentro ante Leones de Ponce de Puerto Rico, donde Regatas ganó 90 a 76, para acceder a las semifinales de la Liga de las Américas. El que no pudo jugar ante Puerto Rico fue el pivote Fernando Martina por un fuerte traumatismo en la cadera derecha, que le producía mucho dolor al caminar. La Asociación de Clubes (AdC) autorizó que pueda ser de la partida el jugador Sub 21 de la Liga de Desarrollo (LDD), el pivote Ramiro Trebucq; sólo para jugar la Súper Copa.