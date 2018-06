Los radicales históricos a favor de la despenalización del aborto, Ricardo Gil Lavedra, Ernesto Sanz, Jesús Rodríguez y Ricardo Alfonsín, referentes históricos del radicalismo, expresaron a través de un video su respaldo al proyecto de despenalización del aborto que se discute en Diputados. El video arranca con una breve intervención de Gil Lavedra afirmando su apoyo la ley de despenalización y legalización del aborto. Le sigue Jesús Rodríguez, quien asegura que durante la dictadura decidió militar en el radicalismo. “Lo hice porque quería un país con libertad para todos, para poder elegir, decidir y progresar”. El ex ministro de Raúl Alfonsín agregó que “hoy debatimos si la interrupción voluntaria del embarazo es un delito y si debe seguir siendo castigada. Estoy a favor de la ley de despenalización”. Ernesto Sanz sostiene que “la interrupción voluntaria del embarazo no tiene que ver con el Código Penal, tiene que ver con un problema de salud pública”. Y manifiesta su apoyo al proyecto. “Por eso estoy a favor del proyecto de despenalización”. Por último, Ricardo Alfonsín también manifestó su apoyo y citó a su padre quien aseguraba que “estamos trabajando para defender la vida y estamos trabajando para evitar la tragedia del aborto. Pero no a través de la penalización, sino con la asistencia y el auxilio del Estado argentino”.