“Es el momento para dar aumentos y que la economía crezca”, indicó el Senador nacional, Carlos “Camau” Espínola, en declaraciones a radio Sudamericana. “Si hago este planteo es porque tengo un equipo de trabajo y estamos al tanto del dinero que ingresa en la Provincia”, dijo el ex medallista olímpico para sostener que “soy prudente, cuidadoso y responsable y tengo una gran preocupación por la situación de los trabajadores”. “La verdad es que con el Ministro por Vaz Torres tenemos una visión distinta de la política. Yo jamás ahorraría con el esfuerzo de los trabajadores. Sé muy bien que dentro de las posibilidades de los números que hoy tenemos, excepto que el Ministro esté escondiendo números, se está en condiciones de otorgar aumentos salariales”. “El Estado está ahorrando con los trabajadores o está guardando los recursos no sé para qué. Creo que más adelante nos vamos a dar cuenta”. “El Gobernador cree que mintiendo confunde a la gente, creo que su nerviosismo e incoherencia hace que cada vez mienta más. Me preocupa esta situación porque todavía le queda un año más de gobierno. Han perdido el rumbo y espero que puedan terminar de la mejor manera”, añadió el ex jefe comunal. “No se tienen que olvidar que cuando asumimos en la Municipalidad recibimos una administración endeudada por Vignolo. Lo sacamos adelante, refinanciamos la deuda. Creemos que en poco tiempo la vamos a dejar en cero”, finalizó Espínola.