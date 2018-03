Tratamiento del Dolor

Reconocimiento al Dr. Antonio Hessel

El presidente del Rotary Club, Carlos Acosta, entregó un reconocimiento al Dr. Antonio Hessel por su aporte al tratamiento del dolor. Anteriormente, Hessel especialista en anestesiología en Corrientes, a cargo del Centro de Tratamiento del Dolor, recibió una distinción internacional por su desempeño profesional, otorgado por la Sociedad Internacional en Investigación, Salud, Desarrollo Empresarial y Tecnologías (SIISDET). El doctor Hessel recibió la más alta distinción “Prize to the leader in research and health sciences for the benefit of mankind 2017 – 2018”, que otorga la junta directiva, evaluadores y revisores nacionales e internacionales de la SIISDET. La entrega será en el Congreso Internacional Médico Científico y Desarrollo Empresarial en Salud “Integramos la Salud Mundial”. El presidente de SIISDET, Pedro Sánchez, le informó de la distinción y explicó que “este premio se entrega a profesionales, licenciados de diferentes ciencias de la salud por reconocidos logros, desempeño profesional, mérito, entrega, ética, constancia, esfuerzo y dedicación”.