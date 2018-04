Fallo de Cámara

Reclamó que no era su hijo

y logró sacarle su apellido

La Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial, Sala II, hizo lugar a la apelación presentada por un hombre que solicitó impugnar el estado filial de quien figuró como su hijo por años. El joven llevará sólo el apellido de la madre. “Mantener un apellido que no se condice con la realidad biológica de la filiación es una mera ficción”, justificaron en la medida los jueces.

El Tribunal de alzada hizo lugar al recurso de apelación interpuesto y suprimió el apellido del hombre (ex cónyuge de la madre) y ordenó inscribieran al joven con su apellido materno.

El demandante alegó desde el inicio de la causa en el 2013 que él no era el padre del muchacho, que había sido inscripto en forma unilateral por la madre y que no deseaba que éste continuara llevando su apellido. Calificó de “abusiva”, “maliciosa” y “contraria a principios de ética, lealtad y buena fe” la conducta de la mujer y del hijo que –sostuvo- “sabían la verdad y llegaron a la instancia judicial reclamando indemnización por daños y perjuicios”. También aseveró que solicitó la prueba pericial genética y que la Defensoría Oficial se opuso.