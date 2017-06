Violencia de Género

Reclamo de la Federación Obrera

En la mañana del martes cortaron el tránsito frente a Casa de Gobierno. Los integrantes de la Federación Obrera de Bases alistaron una manifestación frente a la Gobernación en reclamo de políticas y acciones contra la violencia machista y la violencia de género que sufren. La representante de la FOB, Silvana Romero, detalló que “estamos manifestándonos frente a Casa de Gobierno contra la violencia machista para prevenir los femicidios, necesitamos educación sexual para evitar embarazos no deseados, construcción de refugios para mujeres humildes que no tiene dónde ir y tengan un lugar donde refugiarse si sufren violencia de género”. Hicieron un corte de calle, en la esquina de Salta y 25 de Mayo, donde “tomamos medidas porque respuestas no hay; esperamos desde hace dos meses para que nos respondan algo”, manifestó.