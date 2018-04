Correo electrónico AFA

Recibirán denuncias de abuso sexual

Todos los clubes fueron notificados para que dirigentes, jugadores, técnicos y familiares puedan denunciar posibles casos de abuso. La AFA empezó a tomar medidas para actuar ante posibles nuevos casos de abusos como los que se dieron en Independiente y que ahora son investigados por la Justicia. En las últimas horas se comunicó a todos los clubes que se abrió un correo electrónico para denunciar cualquier hecho que pudiera relacionarse con abusos sexuales o de otro tipo. El correo electrónico que la AFA difundió a los clubes es el siguiente: denuncias.cumplimiento@afa.org.ar

El objetivo es que dirigentes, jugadores, técnicos o allegados puedan realizar denuncias que alerten sobre casos de abusos. El Código de Ética de la AFA establece que “está prohibido el acoso sexual. El acoso sexual se define como un comportamiento improcedente que no haya sido solicitado o al que no se haya dado lugar. El criterio de evaluación del acoso considera si una persona sensata estimaría dicho comportamiento como inapropiado u ofensivo. Se prohíben, en particular, las amenazas, las promesas de beneficios y la coerción”.