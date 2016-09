Lionel Messi formó parte ayer de la primera parte del entrenamiento del Barcelona y dio muestras de recuperación del dolor que sentía en la zona inguinal por una lesión que padece en el pubis, la misma que le impidió jugar con la Selección el partido ante Venezuela.

El futbolista argentino tenía indicaciones de descanso del servicio médico del Barcelona desde el lunes, cuando tras la resonancia a la que se sometió a su llegada a España se confirmó que persistía la lesión. En un comunicado, el club informó que al rosarino se le bajaría la carga de entrenamientos y que su presencia en el equipo dependería de su evolución. Ayer Leo sorprendió a todos con su presencia en la primera parte de la práctica junto al resto del plantel y luego se retiró para hacer trabajos específicos en la zona afectada. Así, es posible que pueda estar algunos minutos, sino todo el partido, el sábado contra el Alavés en el Camp Nou (desde las 15:30), por la tercera fecha de la Liga de España.

SANCIONÓ LA FIFA

Real Madrid y el Atlético Madrid no podrán comprar jugadores por un año

La FIFA confirmó que Real Madrid y Atlético de Madrid no podrán comprar jugadores por un año. Rechazó los recursos presentados por los clubes españoles y ha vuelto a confirmar las sanciones impuestas por la Comisión Disciplinaria.

Tanto Real Madrid como Atlético de Madrid infringieron los artículos 5, 9, 19 y 19 bis del Estatuto y Transferencia de Jugadores, así como los anexos 2 y 3. Los equipos madridistas no podrán inscribir jugadores durante los dos próximos períodos de transferencias. Esta medida se tomó por no respetar los requisitos que deben cumplir los clubes al momento de incorporar futbolistas menores de edad a sus filas.

Ambas instituciones fueron multadas económicamente. El club de Enrique Cerezo deberá abonar USD 925 mil. Florentino Pérez, en tanto, USD 370 mil.