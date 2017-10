Documentos en domingo

Quien entrega finalmente los DNI

¿el Correo o el Registro Civil?

El Registro la Provincial de las Personas abrió sus puertas el domingo, para aquellos “interesados” que semanas previas decidieron actualizar documentos y puedan retirarlos para cumplir con el derecho y la obligación de votar. Cabe la duda en la información, porque la modalidad de entrega desde un buen tiempo a esta parte se hace vía correo argentino. Si el interesado no está en su casa, se debe pasar por el predio de San Martín y San Juan a retirarlo, dentro de los 5 días tras la visita del cartero.

Asimismo el titular del organismo, Marcos Amarilla, señaló que “había 1.200 DNI para retirar, pero hasta el mediodía sólo veinte personas se acercaron a buscarlos”. Sin embargo otros datos aseguran que vieron una cola d más personas en el lugar y que eran muchos más que 20.

Explicó que “en estas elecciones las personas podían sufragar con el último documento con el que aparecía en el padrón; entonces, no se preocuparon por retirar los actualizados”.

Amarilla aclaró que “todas las oficinas trabajaron, menos la de Berón de Astrada porque no tenía documentos para entregar; en la Capital, las delegaciones de Laguna Brava, Doctor Nicolini, Laguna Seca y la central tuvieron puertas abiertas para brindarle a la comunidad la posibilidad de acceder a los documentos tramitados”.

DNI tarjeta

En las mesas de votación, fiscales y autoridades señalaron que la gran mayoría de los electores acudieron con DNI tarjeta. “Tuvimos sólo un par de Libretas de esas antiguas y algunos documentos de papel. No hubo inconvenientes con eso”, señaló el presidente de una de las mesas de la Escuela José Manuel Estrada (Regional). Desde la Escuela 402 “Genaro Berón de Astrada” se apuntó que “sólo una señora vino con una antigua Libreta de Enrolamiento, la inmensa mayoría tiene actualizado su documento”. En Corrientes, más del 95% de la población cumplimentó la actualización de documentación.