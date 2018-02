Trabajadores de DPEC

Quejas contra Luz y Fuerza

Apuntan contra el secretario general. Juan De la Cruz Benítez es empleado de la Dirección Provincial de Energía de Corrientes y delegado gremial, expresó su queja contra el secretario general del Sindicato de Luz y Fuerza Delegación Corrientes; exponiendo que Ernesto Montiel “no gestiona, no se comunica y no aparece”, aludiendo también a suspensiones de sus compañeros en las que no habría intervenido y por el estado de las áreas en las que se desempeñan diariamente.