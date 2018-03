Pablo Suárez

‘Quedamos muy mal parados’

“A los 40 minutos no podemos quedar mal parados; el gol fue error nuestro y no virtud de ellos”, graficó el técnico Pablo Suárez el tanto que privó al equipo de Mandiyú rescatar al menos un punto frente al líder San Jorge de Tucumán, que haciendo menos tuvo la virtud de embocar una de las dos situaciones que dispuso en 90 minutos. Suárez estaba cabizbajo, la derrota había impactado con fuerza. “Lamentablemente duele muchísimo perder así pero esto es fútbol y hay que seguir luchando; mientras matemáticamente haya posibilidades vamos a seguir peleando hasta lo último”, advirtió detrás de la reja en vestuarios de Huracán. Mandiyú en ataque y sin embargo el que anotó fue San Jorge. Pablo analizó que “lamentablemente de local no pudimos sacar los tres puntos todavía desde que empezó el torneo; no había margen de error, no cometimos ninguno; les decía que era la última posibilidad de alcanzar la punta, pero lamentablemente cometimos errores; el gol fue error nuestro y no virtud de ellos”.