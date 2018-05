Karlen y el peronismo

Pulgar abajo para Ríos y Camau

“La conducción de Camau y de Fabián Ríos ya se terminó en el PJ”. Lo ratificó Alejandro Karlen, sosteniendo que hoy el peronismo correntino converge en “un camino más democrático”, donde las decisiones “ya no pasan por dos personas”. Hoy, “todos los peronistas debemos estar abocados pensando en qué le vamos a ofrecer a la sociedad y creo que para eso todos deben brindar sus opiniones y posturas”, analizó. El Parlamentario del Mercosur, Alejandro Karlen, desde Sudamericana habló de la situación del peronismo. Aseguró que, hasta el momento, no hay ninguna presentación con relación a una intervención y manifestó que “tampoco hay posibilidades que eso suceda”. Hay que aprovechar este momento y que “todos los compañeros nos sumemos en esta nueva etapa del peronismo”. A todos los peronistas, “nos debe preocupar qué es lo que vamos a plantearle a la sociedad y qué es lo que vamos a proponer”. El parlamentario enfatizó que “en Corrientes se terminó el ‘sí Camau’, ‘sí Fabián’; muchos dirigentes empiezan a plantear sus posturas y sus posiciones; comenzamos a converger en un peronismo más democrático. Hemos tenido una conducción de dos personas en los últimos 10 años y lamentablemente nos llevaron a resultados que no fueron los mejores”, espetó.