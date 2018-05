Presentarán documentaciones

Puesteros en espera de microcréditos

A un mes del mega incendio del galpón del “mercadito”, frente a la Rotonda de la Virgen de Itatí, los puesteros afectados esperan por la instalación provisoria de la carpa en la plaza del Mercosur del Barrio 17 de Agosto y así poder acceder al microcrédito del municipio para comprar mercaderías y reactivar la actividad. Se muestran expectantes con la puesta en marcha del galpón del barrio San Gerónimo para instalarse definitivamente. Oficiando como delegado de los puesteros, Juan Toledo, reflexionó en éste 1° de Mayo que “es un día totalmente diferente, no estamos haciendo nuestro trabajo, nuestra actividad, pero con toda la esperanza de volver a comenzar”, y “estuvimos haciendo un locro con todos mis compañeros”. Cada uno empezó a “hacer una actividad diferente de lo que hacíamos, algunos hacen comida, yo voy de noche como remisero y no sé cómo hacen para vivir así, porque está muy dura la mano”, resumió. Todavía no hay fecha para nada. Este miércoles “tenemos que hacer los papeles para el micro emprendimiento que nos pidió municipio y provincia, esperamos tenerlo lo antes posible para comprar mercaderías”, cerró.