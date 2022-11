Pruebas de la estafa a Lotería que extrañamente se desecharon

Resulta que el Juzgado de Instrucción Nº3, que debía investigar a fondo una denuncia por posible estafa a los fondos de Lotería Correntina, a través de apostadores suertudos, por la probable manipulación en el reloj de las maquinitas captadoras de apuestas de quiniela, en los últimos días, le devolvió todo lo incautado a la empresa ALTECH, proveedora del software de este juego. Así también, se les restituyó bienes personales a particulares y funcionarios secuestrados en los allanamientos concretados casi 3 años atrás, entre estos elementos, computadoras, celulares y hasta dinero. En la causa nunca se le imputó a nadie, más allá de las pruebas recolectadas en un trabajo minucioso de Gendarmería Nacional. Todo se trancó cuando extrañamente los peritos no pudieron ingresar a la base de datos encofrada de ALTECH, la empresa cordobesa que se instaló en Corrientes de la mano de la última y tristemente célebre intervención federal del finado Ramón Bautista Mestre y de quien fuera ministro de Defensa de la presidencia de Mauricio Macri, conocido como El Milico, Oscar Raúl Aguad. El operador responsable, irónicamente dijo que se olvidó el acceso y la contraseña de ingreso al sistema. Una veintena de empleados veían y hasta atendían a los ganadores de premios mayores semanalmente, con una capacidad de acierto impresionante. Hasta uno de ellas, se presentó a cobrar antes que se haga el sorteo. Ese fue el caso de Danisa Cardozo. Noticias Taragüí lo tomará en este informe como caso testigo de la decena que existían, y posiblemente existan todavía de gente verdaderamente con suerte. Para refrescarle un poco la memoria, quien sabe a la propia justicia, esta mujer ganó en 2018 algo así, como $2.461.000, cuando el dólar blue, estaba a 19.90. Ese monto representaría en ese entonces 124.000 de la moneda estadounidense, hoy en día, significarían 40 millones de pesos. Hasta aquí una apostadora con mucha suerte, a no ser, por la secuencia de las jugadas ganadoras: el 13/04, 17/04, 15/05, 31/05, 04/07. Y posteriormente el 09/11, 15/11, 21/11, 27/11, 07/12 todos en el año 2018. Y cuando ella descansaba, aparecían los otros suertudos, que también este medio de prensa los registró. Nunca se pudo averiguar, probablemente porque no se quiso, si esta inocultable estafa venía desde hace 10 o 15 años, aunque había un antecedente del año 2011, que se tapó. Danisa Cardozo con tanto dinero decidió irse junto a su familia a Cancún, algo así como 13 personas. Se lo merecía. Aunque lo extraño es, que entre los viajeros aparecía Gabriel Ignacio, chófer y hombre de confianza del interventor de Instituto de Lotería Correntina, Gabriel Ignacio. Cenaron juntos y hasta fueron a un boliche todos juntos, según fotos y videos. Qué coincidencia, se encontraron allá?, en el lejano México. No más pregunta señor juez.