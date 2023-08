¿Protección política o policial?: Dos mujeres claves en la estafa de Terrenos extrañamente no son halladas

Un mes atrás, Andrés Luis Nielsen, se presentó espontáneamente ante la Fiscalía 6, para aportar datos en lo que hoy se conoce como la causa Terrenos, lotes ubicados sobre la ruta provincial 43, camino a Santa de los Guaracas, los que fueron apropiados ilegalmente por una banda de estafadores, algunos de ellos, escribanos, abogados, y funcionarios públicos de segunda y tercera línea. Nielsen, conocido por el apodo de Quiño, es uno de los laderos del actual vicegobernador Néstor Pedro Braillard Poccard, quien alguna vez se enojó muchísimo porque alguien reveló que fue a visitarle a su lugar de detención, a la escribana Eugenia Demetrio, ex directora del Registro de la Propiedad Inmueble, también involucrada en el caso. Según una publicación del semanario EL INDEPENDIENTE, Quiño Nielsen tuvo en algún momento 14 imputaciones y 3 procesamientos, por estafa, falsificación de documentos públicos y privados, usurpación de títulos y abuso sexual simple, sencillamente, casi todo un Código Penal sobre sus espaldas. Aunque lo más interesante de la declaración del Brailladrista, es asegurar que Francisco Ramos, a quien se lo consideraba un fantasma porque nadie lo vio, realmente existió, pero que ya está fallecido. Ramos fue utilizado para las prescripciones veinteañales y posteriores cesiones de derecho de lotes tomados irregularmente. Las tías de Nielsen, llamadas Nelly con el sobrenombre de Yoya e Ida Obdulia, conocida como Chana, lograron quedarse con varios lotes que pertenecían a los herederos de Guillermo Ramón Ezcurra. Pudieron escriturarlos ganando los pleitos de prescripción adquisitiva en la justicia. Diseñaron prácticamente la industria de la usurpación en extensiones situadas en los accesos de Santa Ana. No pocos aseguran, que Teresa Vázquez, la falsa notaria aún prófuga de la justicia, aprendió de estas hermanas el negocio. El hermano de las Nielsen, es pastor de una iglesia evangelista, que justamente frecuentaba Vázquez, y dicen que allí se conocieron y terminó aprendiendo el oficio de las apropiaciones. Según Quiño Nielsen, el fantasma Ramos trabajó para sus tías. No se sabe con certeza si ya estaba muerto cuando Teresa Vázquez lo hizo figurar como dueño de los terrenos de Ezcurra y de Domingo Gómez Sierra, cediéndole los derechos a Liliana Fernández, la que después en una triangulación, le vendería al actual fiscal de Cámara, Gustavo Schmith. El funcionario judicial luego impulsaría un juicio de posesión veinteañal, que fracasaría. Pero el dato más interesante pasaría por la figura de Liliana Fernández, a quien la policía no puede extrañamente hallarla, y que muchos meses después de avanzado el expediente, recién al Juzgado, se le ocurrió pedir que la busquen siendo un testigo clave e importante. Hasta ahora tampoco la citaron. Noticias Taragüí hace un verdadero hallazgo en un video, que fuera ya varias veces divulgado por este medio. Ocurre en otro suceso de usurpación en campos de Mburucuyá. En las imágenes se puede apreciar a Teresa Vázquez junto a una mujer de camperita sin mangas oscura con una blusa roja debajo, ella es, Liliana Fernández. Se dice que vive en Manantiales. Ese día a ambas en un intento apropiación ilegal, las acompañó en la opereta, el actual subjefe de Policía, comisario general Jorge Cristaldo, el que también aparece en el video. Teresa Vázquez se encuentra evadiendo la justicia hace 1 año y medio, y a Liliana Fernández, dicen que no la pueden hallar. Ambas son conocidas de Cristaldo. No más preguntas señor juez.