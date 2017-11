Reverán todo el sistema

Proponen un boleto de $12,10

En un nuevo estudio del sistema del transporte urbano de pasajeros; ahora proponen un boleto de $12,10 y rever el sistema de gratuidades y tarifas diferenciales. Se apuntaría a la Tarjeta YO VOY.

En la mañana de ayer volvió a reunirse la Comisión del SIMU (Sistema Integrado de Movilidad Urbana), donde presentaron otro documento técnico avalado por la UTA Corrientes donde solicitan una tarifa de $12,10 a partir de enero 2018. Inicialmente la semana pasada, habían propuesto $13,98 ya que, según señalan, actualmente se paga “la tarifa más baja del interior del país”.

Ahora también se solicita que se revea el sistema de gratuidades y tarifas diferenciales dado que tienen un “impacto negativo” en el sistema, “prácticamente sin antecedentes en el país”.

Sin la presencia del concejal Hugo Calvano -aunque figura en el documento rubricado-, se realizó la nueva reunión del SIMU. Estuvieron el secretario de Transporte, Gustavo Larrea; el asesor jurídico Justo Pío Sierra; la concejal María Soledad Pérez; por la UTA Rubén Suárez; por la CETUC Javier Hartfuch y por la concesionaria Miramar Estrella, Roberto Báez.

El factor combustible

En el documento técnico presentado que será elevado al Ejecutivo Municipal y desde allí al Concejo Deliberante, se asegura que “resulta necesario considerar la notoria falta de compensación de los últimos incrementos del precio del gasoil diferencial superior al 55% desde el mes de marzo de 2016; que tal extremo se interpreta de la falta de compensación en mayores cupos del estado nacional para las empresas del interior del país o a través del sistema de Compensación Complementarias Provinciales congeladas desde el año 2012”. Expresan que los últimos aportes nacionales de gasoil han sido para “compensar los salarios de los trabajadores conforme las últimas paritarias del sector”. Indican que “resulta clara la decisión del Gobierno” de reducir los aportes nacionales, al haber anunciado la reducción de un 6% de los Subsidios Nacionales del Transporte Público de Pasajeros, previsto el Presupuesto 2018.

Lo barato no es tan cierto

El SIMU afirma que el boleto en Corrientes: $7,68 es el más bajo de la región. No es cierto: no es más bajo que en Formosa, y en Resistencia y Posadas, es de $ 8,54, y $ 8,55 respectivamente, pero esos incrementos entraron en vigencia recién en abril de este año. Hasta entonces la tarifa de Corrientes estuvo por encima.

El SIMU afirma que el boleto estudiantil gratuito no tiene antecedentes en el país. No es cierto. El mismo sistema impera en Formosa, en Salta y en Misiones, donde incluso es gratuito para mayores de 70 años. En Entre Ríos el sistema es gratuito para la escolaridad primaria. Por lo demás el subsidio a la gratuidad es pagado por el municipio, es decir otra vez por los usuarios. La principal empresa del transporte urbano de pasajeros en Corrientes, tiene balances con creces positivos y su crecimiento ha sido exponencial con expansión a otros rubros, como medios de comunicación en la capital correntina. Es decir la Empresa ERSA no trabaja a pérdida.

Tampoco se entiende por qué el usuario debería solventar los aumentos salariales que deciden las empresas con sus trabajadores o eventuales recortes en los subsidios. La solución es bajar los niveles de rentabilidad y la ganancia extraordinaria y absorver los mayores costos. Momarandú.com