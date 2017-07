Programa Techo Digno

No hubo inspección de Obras

El Concejo Deliberante aprobó el dictamen que concluye la no existencia de irregularidades en la construcción de viviendas. Fue aprobado por nueve votos a favor y una abstención la del representante de Libres del Sur, Gabriel Romero. Los cuatro concejales de la oposición se retiraron del recinto.

En el documento se sostiene que no existen pruebas que indiquen anomalías administrativas o financieras en el desarrollo y ejecución de las 200 viviendas en el barrio Dr. Montaña.

Se aprobó así el dictamen presentado por los ediles Ataliva Laprovitta y Justo Estoup.

En sesión especial, presidida por José Salinas, los 17 concejales debatieron extensamente sobre tres dictámenes presentados por la Comisión Investigadora. El primero propuesto por los concejales Fabián Nieves y Juan José López Desimoni, quienes sostenían que todos los dictámenes debían ser remitidos al Departamento Ejecutivo Municipal.

Un segundo informe, del edil Gabriel Romero, quien solicitó que lo presentado se debería ser reservado en Secretaría. Y por último, el dictamen de Laprovitta y Estoup, aprobado por nueve votos.

La Comisión Especial Investigadora fue conformada por cinco ediles, de los cuales tres pertenecen a la bancada opositora y dos al oficialismo.

Los concejales oficialistas aseguran que se desprende de la documentación, que no se realizó la inspección de obras que es la base de la denuncia realizada por la Secretaría de Vivienda y Hábitat de la Nación.

Los fundamentos

Los fundamentos del dictamen de Laprovitta y Estoup, se basaron en el análisis de los documentos brindados por diferentes organismos municipales, provinciales y nacionales. El informe explica que ante lo enviado por la Secretaría de Economía y Finanzas de la Municipalidad de Corrientes “se pudo constatar la existencia de una cuenta bancaria, ingresos y movimientos de fondos, imputaciones y liquidaciones de pagos con sus correspondientes facturas que arroja un saldo disponible por la suma de $25.865.992,88”.