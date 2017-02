ZAPALLAZO. Juan Gualberto Aubel, un productor de La Cruz, cosechó un zapallo de 27 kgs. Aubel es un conocido de la zona a la hora de producir, verduras, legumbres y hortalizas. Este año obtuvo excelentes cosechas de sandías, melones y zapallos. “cuando lo ví, no lo creía, cuando fuí a levantarlo al ver su tamaño y peso no salía del asombro, en los años que llevo como productor he tenido excelentes cosechas, pero nunca imaginé algo así, se nota que las semillas en verdad eran muy buenas” remarcó Aubel.