Procesan a ex intendente por pagar el seguro de sus autos con dinero de la comuna

Dictaron el procesamiento al ex intendente radical de Esquina Humberto Pipo Bianchi, por fraude a la administración pública. También se resolvió su prisión preventiva, la que no será efectiva porque operó una eximición concedida ya en agosto de 2022. El ex jefe comunal de unas de las ciudades más turísticas de la provincia, se hacía pagar el seguro de dos vehículos de su propiedad, a través del débito automático de una de las cuentas de la municipalidad. Sencillamente se usaba dinero del erario público que aportan los contribuyentes. El dato, es que la comuna le siguió abonando la cobertura, meses después de que Bianchi, ha había culminado su mandato en diciembre de 2017. En enero de 2018, las nuevas autoridades municipales recién descubrieron el curro cuando realizaron un relevamiento del parque automotor del municipio. Allí se percataron, que a un Volkswagen Fox 1.6 2012 tres puertas, y a un Peugeot 408, también 1.6, Active 2015, se les pagaba el canon del seguro a través de débito automático de una cuenta que la Municipalidad de Esquina posee en el Banco de Corrientes S. A., sucursal de esa localidad, desde al menos, septiembre de 2017. La cobertura para los dos autos de Pipo Bianchi las realizaba MERCANTIL ANDINA, y fueron establecidas como de uso particular. Este detalle suma importancia, ya que el ex jefe comunal en su descargo, argumentó que sus dos automóviles estaban al servicio de la municipalidad, razón por la cual, se hacía pagar la póliza de seguro. Pipo presentó testigos que dijeron que en ambos vehículos se trasladaban enfermos por la caída del puente sobre el arroyo Guazú, según el aporte de su ex chófer Javier Eduardo Pizzul que fuera propuesto por la defensa. Este hombre aseguró que esos servicios lo hizo muchas veces y durante 8 años, cuando no había disponibilidad de los vehículos oficiales. Solo que Pizzul se olvidó que el FOX era 2012 y el Peugeot 2015, modelos que no superaban el lapso del tiempo que dijo que los uso. Cuando se descubrió la maniobra, el primero tenía 5 años de antigüedad, y el segundo un poco más de dos. Finalmente los justificativos de Bianchi por el momento, no tuvieron demasiada aceptación. El juez de Instrucción y Correccional Jorge Gustavo Vallejos, decidió procesarlo, pero 5 años después de presentada la denuncia, resolución que seguramente será apelada, y nuevamente pasará un largo tiempo.

N° 180. Esquina (Ctes.), 06 de octubre de 2023.-

AUTOS Y VISTOS: Estos obrados caratulados: “BIANCHI HUMBERTO P/SUP. PECULADO DE SERVICIO” EXPTE N° 7391/18, a fin de resolver la situación de HUMBERTO BIANCHI, de apodo: “PIPO”, D.N.I. N° 17.919.097, de 57 años de edad, de estado civil casado, de profesión Médico, de nacionalidad argentino, nacido en Esquina (Ctes.), el día 15 de diciembre de 1965, domiciliado en calle Mancini N° 329 de esta ciudad, de instrucción: universitario, hijo de Humberto Asdrúbal Bianchi (v) y de América Esmeralda Galvaliz (f), cuyos demás datos filiaorios obran en autos.-

Y CONSIDERANDO: I) Conforme a las pruebas colectadas en auto, al imputado Humberto Bianchi se le recrimina el siguiente HECHO: De la denuncia formulada en el día de la fecha: 14/2/2018 por el Señor Asesor Letrado del Municipio de Esquina Dr. Mario Roberto ALOY SEQUEIRA, surge que el imputado Humberto Bianchi, alias “Pipo”; puso bajo cobertura de la compañía de seguros “Mercantil Andina”: 02 automotores de su propiedad, a saber: un automotor marca Volkswagen Fox 1.6 3 P, confortline L/10 2012, dominio colocado: KZJ 044; y un automotor marca: Peugeot 408, 1.6, Active 2015, dominio colocado PPV 550, siendo pagados el canon de seguro por el erario municipal del Municipio de Esquina, bajo la modalidad de débito automático de la cuenta corriente que el citado ente municipal posee en el Banco de Corrientes, S. A., Sucursal Esquina, bajo el Número 00900013111900104. Que, los débitos se vinieron realizando desde al menos la fecha del 14/9/2017 y continuaron luego del cese en sus funciones como Intendente Municipal de Esquina, luego del 10/12/2017. Que, la maniobra fue detectada por la Asesoría Letrada del Municipio de Esquina, cuando en el mes de enero del año 2018, haciendo un relevo del parque automotor municipal, surgen que existían los dos automotores precitados propiedad del ex intendente municipal Humberto Bianchi, cargados a la compañía de seguros que el municipio de Esquina abonaba en forma mensual. Consultado que fue al área de Hacienda Municipal, como así también a la sección automotores del Municipio de Esquina, conforme la documental que se adjunta a la presente, surgen que los automotores antes señalados, son propiedad exclusiva el Dr. Humberto Bianchi, y éste en su calidad de intendente los colocó como “carga” a las pólizas que el municipio de Esquina paga por su parque automotor.- A mayor abundamiento el certificado de cobertura N° 000072985; y N° 000072986; expedido por la compañía “Mercantil Andina” surge que los automotores Volkswagen Fox 1.6, dominio KZJ 044; y Peugeot 408, 1.6, Active, dominio PPV 550, fueron denunciados como de “uso particular”, que ambos dominios están patentados a nombre del imputado Bianchi Humberto, y la póliza se cobra de la cuenta corriente del Municipio de Esquina, es decir, el erario público municipal viene pagando al menos desde el 14/9/2017 (véase informe de certificado de cobertura) y hasta el mes de febrero de 2018, el canon de seguro de autos particulares de uso privado propiedad del ex intendente Humberto Bianchi. CALIFICACIÓN LEGAL se le imputa el delito de “FRAUDE A LA ADMINISTRACION PUBLICA” previsto por el Art 174 inc. 5) del C.P.-