“Lo que charlamos es la renovación partidaria, no los candidatos, creemos que para eso todavía tenemos tiempo y debemos discutir con los socios”, reveló el interventor del PRO en Corrientes en declaraciones a radio Sudamericana, Raúl Schiavi, sobre la situación interna de la agrupación de Macri, partido que se encuentra bajo proceso de normalización.

Las elecciones internas serán el 19 de marzo y el 21 de febrero vencerá el plazo para presentar listas de candidatos. El PRO debe elegir un presidente, un vicepresidente primero y un vicepresidente segundo, además de 11 vocales. El mandato de cada dirigente electo será de 2 años.

Sobre la figura de Ingrid Jetter, el dirigente reconoció que “es una figura muy importante y comenzó a levantar perfil de cara a 2017, pero estamos trabajando para poder llegar a un acuerdo”. “Veremos, creemos que queda un tiempo para las listas y que esas supuestas diferencias internas no existen y va a quedar de manifiesto”. “Nuestra prioridad hoy es normalizar el partido y luego se verá el tema candidaturas. Estamos charlando y ubicando quienes serán las autoridades partidarias y la normalización”, insistió.

Sobre las tantas veces que podrían ir los ciudadanos de Corrientes a las urnas por el desdoblamiento de las elecciones, Schiavi sostuvo que “la Constitución se lo permite, Colombi no hace nada fuera de la ley, lógicamente son cuestiones que deben ir cambiándose porque estaba previsto para otras situaciones el país. El PRO tiene una posición tomada al respecto y creemos que esto debe ser discutido”.