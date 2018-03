Caso Perugorría

Prisión domiciliaria a la

ex secretaria de Gobierno

La Cámara de Apelaciones de Mercedes resolvió concederle la prisión domiciliaria de la ex secretaria de Gobierno de la Municipalidad de Perugorría, Sabrina María Florencia Lammens, durante la gestión de Angelina Lesieux, hoy detenida. Su abogado Fransisco Adaime, indicó que Lammens “cursa un embarazo de seis meses, y que por su estado no debería permanecer en la alcaidía local”. Además recordó que pidió la excarcelación, que le fue denegada por el Juzgado de Curuzú Cuatiá. La Ex funcionaria municipal está detenida en Curuzú Cuatiá desde el mes de diciembre del año 2017.

Lammens “deberá dar aviso y solicitar la presencia policial cada vez que requiera la atención medica acorde a su estado, quedando el traslado al lugar de atención y el regreso al domicilio a cargo del personal policial designado al efecto”. Tampoco podrá “despojarse de su teléfono celular adaptado al sistema de monitoreo, que deberá contar con carga de batería y saldo (Conexión Internet), todo bajo apercibimiento de revocársele la concesión del beneficio que se le otorgó.