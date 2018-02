Recomendaciones

Prevenir la fiebre amarilla

Aquellas personas que viajen a países que confirmaron la circulación del virus deben aplicarse la vacuna como mínimo diez días antes de visitar ese lugar. No deben revacunarse quienes hayan recibido una dosis luego del segundo año de vida. Salud Pública reitera recomendaciones para prevenir fiebre amarilla, recuerda que deben aplicarse la vacuna contra esta enfermedad quienes viajen a zonas de riesgo y no tengan contraindicaciones. La vacuna es gratis y está disponible en los centros de salud con vacunatorio de la provincia. Es prioridad prevenir la fiebre amarilla vacunando sólo a quienes visiten áreas de riesgo de adquisición de la enfermedad y no tengan contraindicación para la vacunación. No deben revacunarse quienes hayan recibido una dosis contra la fiebre amarilla luego del segundo año de vida. Se evita de esta manera que reciban la vacuna quienes no tienen riesgo de enfermarse o tienen riesgo de desarrollar eventos adversos secundarios a su aplicación. Para optimizar este servicio, continúa de lunes a viernes de 8:00 a 12:00 el vacunatorio en la Dirección de Inmunizaciones en el Hospital “Ángela I. de Llano” (República Dominicana y Avenida Raúl Alfonsín).