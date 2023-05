Preparan una protesta por mala praxis en el hospital San José de Libres

Preparan una protesta por mala atención en el hospital San José de la ciudad de Paso de los Libres. La marcha y protesta frente al nosocomio es para este viernes 12 de mayo a las 14. Familiares de un niño de 7 años que fue derivado a la ciudad de Corrientes denunciaron que no encontraron médico de guardia y el pequeño fue atendido por una enfermera. Un presunto caso de mala praxis y falta de médico en el Hospital terminó con un niño de 7 año internado en estado grave en una unidad de terapia intensiva en la ciudad de Corrientes. Ocurrió el pasado miércoles 3 de mayo cuando el pequeño junto a su madre llegó al centro asistencial: “Estaba descompuesto”, contó el tío del niño. “Le inyectaron algo, entró caminando y salió en los brazos de la mamá”, agregó. Carlos Santana es tío del pequeño cuyo estado es grave: “La mamá me contó que vive por los aparatos a los que está conectado”, explicó. Agregó que no es la primera vez que la atención es mala en el hospital libreño. “Necesitamos que el gobernador tome cartas en el asunto. Estamos cansados de que los pobres tengamos que pasar por esto. Por eso hacemos esta marcha, para que la gente sepa lo que está pasando en el hospital”, remarcó. En los próximos días podría formalizarse una denuncia formal contra la persona que atendió al niño.