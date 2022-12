Preocupación por pérdidas de produccion y animales muertos por la sequia

Producciones de todo el año perdidas y animales muertos en el medio del campopor la sequía. Los productores correntinos están sufriendo grandes pérdidas en su cosecha y en el ganado debido a la sequía que hay en todo el territorio de Corrientes. Los pronósticos no son alentadores, no se esperan importantes lluvias para los próximos días y, además, entidades nacionales estiman pérdidas millonarias por los factores climáticos. Lisandro, uno de los damnificados, contó a ellitoral.com.ar la problemática que están viviendo unos 30 productores en Colonia Porvenir, zona rural de Goya. Las imágenes son desoladoras. Producciones de todo el año perdidas y animales muertos en el medio del campo por falta de pasto. “A mi me afecta 6 hectárea que se perdió todo”, dijo Lisandro, quien estimó que la pérdida ronda entre los 480 mil pesos, ya que “el costo por hectárea esta entre $70 y $80 mil”, precisó. A su vez, el productor sostuvo que esta sequía “no solo afecta a la producción, sino que también al sector ganadero y tabacalero”. “Los animales se están muriendo por falta de agua y de pasto porque hay que tener en cuenta que esta problemática viene ya del año pasado”, aseguró a este medio.