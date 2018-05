Una mujer murió luego de dar a luz a su bebé en el baño del Hospital Llano de esta ciudad. El hecho ocurrió el pasado martes por la tarde. Se trata de Ramona Analía Armoa de 31 años quien había ingresado al hospital con un embarazo de riesgo. Fue internada y estaba siendo acompañada por su esposo Daniel Molina; ambos oriundos de la localidad de Ita Ibaté. Molina en medio del dolor denuncia todo lo que vivieron con su mujer desde el momento de la internación. “A mi señora le dolía mucho el vientre y me pide que lo llame al doctor. Fui a la enfermería y le pedí ayuda a una de las enfermeras. Le dije lo que estaba pasando y que le avise al doctor”. “Pasaron 10 minutos y no vino nadie. Salí, volví a pedir ayuda y la enfermera me dice que ya llamaba al médico”. “Como no teníamos respuestas, mi mujer me pide que la acompañe al baño. Fuimos y en un momento me dice ‘Dani, algo se me salió, era mi bebé que cayó al inodoro”. Armoa dio a luz en el baño y luego se descompensó. Desde ese momento no supo más nada de su esposa y aseguró que el médico tampoco daba explicaciones. “Agradezco a una doctora que vio a mi hijo, lo agarró y lo llevó. Lo atendió muy bien y por eso está vivo”. “A mi señora la llevaron a terapia y nadie me decía nada. Horas después aparece el médico y me dice que había que operarla para sacarle la placenta”. “Cuando termina la cirugía me explican que la operación fue muy complicada pero que se había salvado, mientras el doctor me hablaba mi señora se descompensó y murió”. La directora del centro de salud, Silvia Bonassies, dijo que tras los hechos inició un sumario administrativo para poder determinar qué fue lo que sucedió. “La paciente tenía una patología de alto riesgo. No obstante ello, estamos estudiando qué fue lo que ocurrió y por qué se produjo la muerte”.