Leonardo Mayer debutó ayer con un triunfo en el challenger de tenis de Como, Italia, al vencer en primera ronda al portugués Pedro Sousa por 6-2 y 7-6 (2).

Mayer, nacido en Corrientes y ubicado en el puesto 117 del ranking mundial de la ATP, empleó una hora y 42 minutos para doblegar a Sousa (210) y su próximo rival en los octavos de final será el alemán Maximilian Marterer (251), quien le ganó al sueco Elias Ymer (141) por 6-3 y 7-5. El correntino busca retomar su nivel para recuperar su ranking y ser considerado por el capitán Daniel Orsanic para integrar el equipo de Copa Davis que jugará ante Gran Bretaña, en Glasgow, por las semifinales del Grupo Mundial, el 16, 17 y 18 de septiembre próximo.

US OPEN

Del Potro derrotó a Schwartzman

El tandilense, Martín del Potro se impuso a Diego Schwartzman por 6-4, 6-4 y 7-6 y avanzó a la siguiente ronda del último Grand Slam de la temporada.

Su debut fue ante Diego Schwartzman, una de las promesas argentinas que sueña con seguir los pasos de la Torre de Tandil. El primer set representó la diferencia de jerarquía entre ambos. Si bien la diferencia pudo ser más amplia, el medallista olímpico se quedó con la manga con un 6-4 a su favor. La tendencia continuó en el segundo parcial. Otra vez el 6-4 le dio a Delpo la posibilidad de liquidar el pleito de forma prematura. El tercer set fue el más laborioso para Del Potro. Cuando parecía que iba a terminar el partido con el saque a su favor, el joven formado en Náutico Hacoaj consiguió extender el espectáculo al tie break. Fue allí donde el tandilense trabajó cada punto a su merced hasta sellar el 7-3 y encauzar su camino hacia su próximo oponente, que saldrá de la llave que animan el local Steve Johnson y el ruso Evgeny Donskoy.

BÁSQUET LOCAL

Hércules conquistó la “Copa Palacio”

En el juego final, en cancha del club Córdoba, el equipo de Regatas no pudo cerrarlo bien, y Hércules ganó por 70 a 67 para quedarse con la tradicional Copa Palacio, competencia de pretemporada organizada por la Asociación de Básquetbol de la Ciudad de Corrientes (ABCC).

El encuentro cambió radicalmente en el último cuarto. Hércules lo dominó de punta a punta. Un parcial de 10 a 2, con González Nadal como el líder ofensivo, dejó el marcador 62 a 56, con cuatro minutos por jugar.

A falta de un minuto para el cierre, Hércules ya estaba a tres: 64 a 61, con un Regatas que entró en una sequía alarmante y muchas desatenciones en defensa, que fueron muy bien aprovechadas por Hércules para hacer un parcial de 9 a 3 y ganar el encuentro por 70 a 67 y quedarse con la Copa Palacio.

ELIMINATORIAS

Los primeros once titulares de Bauza en la Selección

Edgardo Bauza no dejó pasar demasiado tiempo de trabajo para dar a conocer los primeros indicios del equipo que podría poner en cancha en su debut absoluto en la selección argentina contra Uruguay. Ante la inminencia del cotejo, mostró sus cartas en el segundo día de entrenamiento. El jueves el plantel se presentará en Mendoza para enfrentar al líder de las Eliminatorias con la presencia de Lionel Messi, quien a pesar de terminar con una sobrecarga en el aductor izquierdo tras su presentación con Barcelona el fin de semana se perfila para estar desde el inicio. Las novedades en el primer once del Patón se dieron con la reaparición de Pablo Zabaleta en el lateral derecho y la presentación de Emanuel Mas en el carril izquierdo ante la suspensión que pesa sobre Marcos Rojo. En el ataque, Lucas Pratto finalmente se apoderaría del puesto de centrodelantero y Paulo Dybala será uno de los que acompañará a Messi en la creación ante la ausencia de Sergio Agüero por lesión. Los apellidos que se perfilan para el duelo contra el elenco uruguayo son: Sergio Romero; Pablo Zabaleta, Nicolás Otamendi, Ramiro Funes Mori, Emanuel Más; Lucas Biglia, Javier Mascherano; Lionel Messi, Paulo Dybala, Ángel Di María; Lucas Pratto.

MASCHERANO

“Ni un perdedor ni un fracasado”

“Después de cada frustración, toca levantarse”, indicó Javier Mascherano sobre la nueva etapa que encara el equipo tras la Copa América y la salida de Gerardo Martino. “No es una convocatoria normal, pasaron muchas cosas”, afirmó en conferencia de prensa. Afirmó no sentirse “ni un perdedor ni un fracasado” por haber perdido tres finales de forma consecutiva y aunque deslizó que pensó en dar un paso al costado al igual que Lionel Messi se convenció de que no era el “momento de tirar la toalla”.

“No me siento un perdedor ni un fracasado. Pero evidentemente en nuestro país hay muchos ganadores desde que se levantan hasta que se van a dormir. No es mi caso, a mí me tocó ganar y perder. Acá estoy, doy la cara y no me escondo”, manifestó Mascherano en el predio de Ezeiza en la previa de los duelos ante Uruguay y Venezuela, en la tarde del martes.

CARLOS TEVEZ

Será indemnizado por ser ridiculizado en la TV

El animador Roberto Petinatto, una productora, un empresario y un canal de televisión deberán pagarle 200.000 pesos más intereses al futbolista Carlos Tevez por haberlo ridiculizado, según confirmó la Cámara Nacional en lo Civil. De todos modos, fuentes judiciales confirmaron que contra sentencia dictada por la Sala J de la Cámara, G.P. Media, Gastón Portal y América TV presentaron un recurso extraordinario con el objeto de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación revoque el fallo. Tevez promovió la demanda en 2011 porque se consideró ofendido por la difusión de parte del contenido del programa “Un Mundo Perfecto” del 1 de abril de ese año, conducido por Petinatto. Según la demanda, durante la emisión se burlaron de Tevez, de su fisonomía y retórica, y de sus origines en el barrio conocido como Fuerte Apache, en una representación donde fue caricaturizado con dientes torcidos, actitudes torpes y groseras, insensible e ignorante. Según evaluó en primera instancia el juez Eduardo Caruso, uno de los momentos más “ofensivos” fue cuando el “personaje” que representaba a Tevez se burló de Fuerte Apache y sus habitantes al comentar que en ese barrio, cuando no había agua, tomaban orina.