Luis D Elía

Por ahora no irá preso

Luis D’Elía fue condenado a cuatro años de prisión, pero por el momento no irá a la cárcel. El Tribunal Oral en lo Criminal Federal 6 (TOCF6), integrado por los jueces Herminio Canero, José Martínez Sobrino y Julio Panelo, lo halló “autor penalmente responsable de los delitos de atentado a la autoridad, lesiones leves a la Policía Federal, instigación a cometer delitos, privación ilegal de la libertad y usurpación” por la toma de una comisaría de La Boca en 2004. Fue hallado culpable de la toma de una comisaría en La Boca. Lo absolvieron por agredir a un ruralista en Plaza de Mayo en 2008. No podrá ejercer cargos públicos por ocho años. Además, no podrá ejercer cargos públicos por ocho años y le prohibieron salir del país. El 6 de diciembre leerán los fundamentos del fallo. La fiscal Gabriela Baigún había pedido cuatro años y ocho meses.