Policías de la Comisaría 13º evitaron hoy el robo en una casa ubicada en las calles Cuba y Medrano tras ser alertados por los vecinos que vieron el accionar de los delincuentes cuando los propietarios no estaban en el domicilio. El hecho ocurrió en horas del mediodía, cuando tres hombres ingresaron a la casa de Miguel González, y aunque no se llevaron nada, rompieron puertas y causaron destrozos, antes de lograr escaparse cuando la Policía llegó al lugar. “Rompieron la cerradura del portón, que era buena y atrás rompieron una puerta de algarrobo y los vidrios, pero gracias al accionar de los policías no llevaron nada de valor, más que nada destrozos dentro de la casa y afuera, pero no lograron su cometido”, dijo González. Destacó el accionar de los vecinos que llamaron al 911, “que son muy generosos y atentos”. “Salí a visitar a mi mamá, aprovecharon y entraron, pero los vecinos estuvieron muy atentos y pudieron alertar a la Policía, que actuó rápidamente”.